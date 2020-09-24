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В минздраве Кузбасса сообщили, сколько беременных заразились коронавирусом

24 сентября 2020 в 10:32

О ситуации рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса.

С начала пандемии в Кемеровской области коронавирусную инфекцию выявили у 29 беременных женщин и родильниц. Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса.

«С 13 марта коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 22 беременных женщин и 7 родильниц. Из них 24 уже выздоровели, находятся дома. 5 человек лечатся — 4 беременных с лёгкими формами и одна родившая», — сообщила на брифинге Елена Зеленина.

Напомним, ранее в Кемерове в инфекционном госпитале родился ребёнок, 23-летней матери которого была выявлена коронавирусная инфекция. Роды прошли без осложнений.


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