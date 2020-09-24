Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 сентября

Умерли два человека, при этом заболеваемость продолжает расти.

По данным на утро 24 сентября в Кемеровской области выявили 138 новых случаев заражения COVID-19.

«Анжеро-Судженск — 29, Кемерово — 26, Междуреченск — 16, Новокузнецк — 16, Ленинск-Кузнецкий — 15, Белово — 7, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 5, Киселёвск — 4, Полысаево — 4, Беловский район — 3, по два заболевших — Мыски, Осинники, Кемеровский муниципальный округ, Тяжинский и Яшкинский районы, по одному — Берёзовский, Краснобродский, Прокопьевск», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Умерли два человека — жители Гурьевска и Новокузнецка.

«У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. У мужчины 1963 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 9 103 случая коронавируса: 2 275 человек остаются в больницах, 6 732 выздоровели, 96 скончались.