В Кемерове Land Cruiser протаранил маршрутку с пассажирами

Пострадал ребёнок.

В четверг, 24 сентября, на Тухачевского произошло ДТП с маршруткой, в которой находилось 7 пассажиров. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД столицы Кузбасса, в результате аварии травмы получил ребёнок.

ДТП произошло около 10:15.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси № 47т остановился для высадки пассажиров, в этот момент с ним столкнулся водитель Toyota Land Cruiser. В результате аварии травмы получил ребёнок, который находился в автобусе. Его доставили в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.

Тем временем очевидцы опубликовали в Сети видео с места случившегося. На кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьёзные повреждения передней части.

Фото, видео: instagram.com/incident_42