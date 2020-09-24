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В Кемерове закрыли цех «Химпрома», в котором погиб рабочий

24 сентября 2020 в 14:30

На предприятии проводится внеплановая выездная проверка.

Сибирское управление Ростехнадзора запретило эксплуатацию здания железнодорожного цеха ООО «Химпром», где в августе произошёл несчастный случай. Об этом пишет Газета Кемерова.

С 3 по 30 сентября на предприятии проводится внеплановая выездная проверка. Поводом для проверки стал инцидент, произошедший в конце августа. Напомним, тело погибшего 47-летнего рабочего обнаружили на дне цистерны в железнодорожном цехе.

«В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации здания железнодорожного цеха (корпус 67), несущие риск возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью работников предприятия», - сообщает издание со ссылкой на Ростехнадзор.

Также установлено, что здание эксплуатируется в аварийном состоянии, в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

С учётом выявленных нарушений 21 сентября Ростехнадзор применил временный запрет на эксплуатацию здания. Собранные материалы переданы в Заводский районный суд города Кемерово.

 


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