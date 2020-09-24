Кузбассовец получил штраф за неуважение к Конституции России

Он пытался созвать несанкционированный митинг.

В Кемерове суд признал местного жителя виновным в неуважении в Конституции РФ. В июле 2020 года он опубликовал видео с негативной оценкой, направленной в адрес Конституции России.

«В суде он свою вину не признал и сообщил, что не совершал указанное правонарушение. Однако суд учёл исследованные доказательства и назначил ему штраф в размере 30 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Кемеровского районного суда.

Кроме того, 18 сентября мужчина опубликовал на YouTube видео, в котором призывал людей выйти на площадь Волкова на общероссийскую гражданскую акцию солидарности. При этом он не подавал уведомления в установленном порядке о проведении публичного мероприятия.

За это деяние кузбассовец получил административное наказание в виде ареста сроком на 5 суток.