Заместитель губернатора Кузбасса заразился коронавирусом

Среди сотрудников его ведомства заболевших нет.

У заместителя губернатора Кемеровской области — министра финансов региона Игоря Малахова выявили COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«У Игоря Малахова был обнаружен коронавирус. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет», — пояснили в администрации.

Министерство финансов региона работает в штатном режиме.

Напомним, ранее инфекция подтвердилась у министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина, тогда же стало известно, что коронавирусом заболели еще трое его коллег.

Фото: пресс-служба АПК.