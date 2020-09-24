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Заместитель губернатора Кузбасса заразился коронавирусом

24 сентября 2020 в 16:05

Среди сотрудников его ведомства заболевших нет.

У заместителя губернатора Кемеровской области — министра финансов региона Игоря Малахова выявили COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«У Игоря Малахова был обнаружен коронавирус. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет», — пояснили в администрации.

Министерство финансов региона работает в штатном режиме.

Напомним, ранее инфекция подтвердилась у министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина, тогда же стало известно, что коронавирусом заболели еще трое его коллег.

 

 

Фото: пресс-служба АПК.


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