Заместитель губернатора Кузбасса заразился коронавирусом

Среди сотрудников его ведомства заболевших нет.
У заместителя губернатора Кемеровской области — министра финансов региона Игоря Малахова выявили COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.
«У Игоря Малахова был обнаружен коронавирус. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет», — пояснили в администрации.
Министерство финансов региона работает в штатном режиме.
Напомним, ранее инфекция подтвердилась у министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина, тогда же стало известно, что коронавирусом заболели еще трое его коллег.
Фото: пресс-служба АПК.
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