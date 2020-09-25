Блог с тобой ›› Новости ›› На кемеровском «Азоте» произошёл пожар

На кемеровском «Азоте» произошёл пожар

25 сентября 2020 в 09:31

Технологический процесс предприятия не нарушен.

Пожар произошел 24 сентября в 18 часов в одном из корпусов цеха транспортировки аммиака КАО «Азот». По официальной информации, в результате короткого замыкания на электродвигателе загорелось масло.

«Пожар локализовали в 19:14. В результате инцидента никто не пострадал, выброса вредных веществ не произошло», - сообщили в пресс-службе компании.

Как добавили в «Азоте», оборудование корпуса остановлено, отключено от технологических коммуникаций. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.


Читайте также

Content e68356e0 fee6 11ea 8a96 29cf553488e5
Кемеровчане смогут бесплатно пройти обследование и поставить прививку от гриппа
Content 2004300010rt
Власти Кемерова рассказали о рейдах по масочному режиму
Content 755713182893235
В центре Кемерова на улице умерла женщина
Content
На кузбасской трассе задержали машину наркоторговцев

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?