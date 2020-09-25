На кемеровском «Азоте» произошёл пожар

Технологический процесс предприятия не нарушен.

Пожар произошел 24 сентября в 18 часов в одном из корпусов цеха транспортировки аммиака КАО «Азот». По официальной информации, в результате короткого замыкания на электродвигателе загорелось масло.

«Пожар локализовали в 19:14. В результате инцидента никто не пострадал, выброса вредных веществ не произошло», - сообщили в пресс-службе компании.

Как добавили в «Азоте», оборудование корпуса остановлено, отключено от технологических коммуникаций. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.