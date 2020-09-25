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В Киселёвске машина наехала на лежащего на дороге пешехода

25 сентября 2020 в 10:38

Пострадавший госпитализирован.

В Киселёвске полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого был травмирован пешеход. 

По данным ГИБДД Кузбасса, дорожный инцидент произошёл около 21:45 в переулке Стандартном. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по неосвещённому участку дороги, совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части.

«В результате ДТП пешеход, мужчина 45 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Было установлено, что пеший участник движения в момент автоаварии находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала года инспекторами ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения привлечены к ответственности более 42 000 пешеходов.


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