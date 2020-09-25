Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 сентября

Новый рекорд: заболели 139 человек.

По данным на утро 25 сентября в Кемеровской области выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших в южной столице Кузбасса.

«Новокузнецк — 25, Кемерово — 23, Ленинск-Кузнецкий — 20, Анжеро-Судженск — 13, Берёзовский — 9, Киселёвск — 9, Междуреченск — 9, Белово — 6, Осинники — 6, Полысаево — 4, Прокопьевск — 4, Новокузнецкий район — 3, по два заболевших — Мыски, Гурьевский муниципальный округ, Тисульский район, по одному — Беловский и Яшкинский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Умерли три человека — жители Белова, Промышленновского МО и Прокопьевского района.

«У женщины 1962 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1932 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщина 1956 рождения из Промышленной развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

Выздоровели 103 человека.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 9 242 случая коронавируса: 2 308 человек остаются в больницах, 6 835 выздоровели, 99 скончались.