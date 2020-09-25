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Кемеровчане смогут бесплатно пройти обследование и поставить прививку от гриппа

25 сентября 2020 в 12:33

В городе будут работать передвижные маммограф, флюорограф и скрининг-бригада Центра СПИД.

26 сентября в Кемерове впервые будет работать медицинский мобильный модуль. Здесь можно будет бесплатно поставить прививку от гриппа, а также пройти ещё ряд обследований: маммографию, флюорографию и сдать кровь на ВИЧ.

«Пройти обследования и сделать прививку сможет каждый желающий, для этого не требуется посещение поликлиники, не нужно предварительной записи, визит в мобильный модуль не займет много времени», — сообщили в минздраве.

По информации минздрава Кузбасса, как вакцинация, так и обследования будут проводиться бесплатно. Передвижные маммограф, флюорограф, скрининг-бригада Центра СПИД и мобильный прививочный пункт будут дежурить с 10:00 до 18:00 возле ТРК «Променад-2» (пр. Химиков, 39).

 

Фото: минздрав Кузбасса.


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