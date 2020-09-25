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Власти Кемерова рассказали о рейдах по масочному режиму

25 сентября 2020 в 13:50

В городе продолжаются проверки.

В Кемерове продолжают проходить рейды по масочному режиму. Об этом сообщили в администрации столицы Кузбасса.

«За неделю контрольные группы более тысячи раз проверили объекты потребительского рынка и более 1100 — общественный транспорт. Было составлено 36 протоколов об административных правонарушениях: на сотрудников торговых точек, находившихся на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, посетителей, пассажиров, водителей, юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима на своих предприятиях», — пояснили в мэрии.

Власти напоминают, что за несоблюдение масочного режима горожанам грозят штрафы от 1000 до 30 000 руб., а должностным лицам — от 10 000 до 50 000 рублей.


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