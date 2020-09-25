На кузбасской трассе задержали машину наркоторговцев

Мужчина и женщина перевозили крупную партию «синтетики».

В результате спланированной спецоперации спецназ и инспекторы ГИБДД задержали на трассе Кемерово — Новокузнецк автомобиль Toyota Corolla.

Как сообщили силовики, в нём 38-летний житель Новокузнецка и 32-летняя жительница Осинников перевозили крупную партию синтетических наркотиков. Так, в ходе досмотра в салоне машины был обнаружен полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом.

«Проведённая экспертиза установила, что в свёртке находилась синтетическая «соль» массой 500 граммов. В квартире подозреваемых в Новокузнецке в результате обыска было найдено ещё около 50 граммов расфасованной и приготовленной к сбыту «синтетики», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По версии оперативников УНК Главного управления МВД России по Кемеровской области, подозреваемые приобретали наркотическое вещество в сети интернет и получали его почтовыми посылками с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Новокузнечанину и его сообщнице грозит пожизненное лишение свободы.

На время следствия обоих заключили под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.