Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 сентября

Заболеваемость неуклонно растет. Количество умерших достигло 100.

На утро 26 сентября в Кемеровской области ещё у 141 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

"Кемерово — 31, Междуреченск — 22, Новокузнецк — 14, Прокопьевск — 14, Ленинск-Кузнецкий — 13, Киселёвск — 12, Мыски — 9, Белово — 5, Таштагольский район — 4, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3, по два заболевших — Калтан, Кемеровский и Топкинский муниципальные округа, Тяжинский район, по одному — Анжеро-Судженск, Осинники, Полысаево, Гурьевский муниципальный округ, Ижморский и Яйский районы", - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Два пациента скончались.

"У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске. У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке", — отметили в оперштабе.

Выздоровели 48 пациентов.

За весь период наблюдения в Кузбассе выявили 9 383 случая коронавируса: 2 399 человек остаются под наблюдением медиков, 6 883 выздоровели, 101 скончался.

Кроме того, обязательную 14-дневную изоляцию соблюдают 2 851 человек из числа контактов и групп риска.