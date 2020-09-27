В Кузбассе ввели дополнительные меры из-за ситуации с коронавирусом

Власти Кемеровской области приняли новое решение.

Власти Кузбасса ввели дополнительные меры из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Так, до 31 октября в Кузбассе продлили действие режима повышенной готовности, а до 14 октября — режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.

«Для предупреждения распространения инфекции работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённую или дистанционную работу, если для этого имеются технические возможности», — пояснили в пресс-службе администрации правительства региона.

При этом о режиме самоизоляции своих сотрудников в возрасте 65 лет и старше должен проинформировать работодатель. После этого он должен составить список таких сотрудников и отправить его в территориальный Фонд социального страхования.

«На основании этих данных оформляется электронный больничный лист на весь период самоизоляции. В случае если период самоизоляции для людей 65+ будет продлён, срок больничного продляется автоматически», — пояснили в оперштабе.

Власти отметили, что кузбассовцам в этом случае не нужно лично приходить за больничным в поликлинику.