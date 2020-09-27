Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе ввели дополнительные меры из-за ситу...

В Кузбассе ввели дополнительные меры из-за ситуации с коронавирусом

27 сентября 2020 в 15:40

Власти Кемеровской области приняли новое решение.

Власти Кузбасса ввели дополнительные меры из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Так, до 31 октября в Кузбассе продлили действие режима повышенной готовности, а до 14 октября — режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.

«Для предупреждения распространения инфекции работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённую или дистанционную работу, если для этого имеются технические возможности», — пояснили в пресс-службе администрации правительства региона.

При этом о режиме самоизоляции своих сотрудников в возрасте 65 лет и старше должен проинформировать работодатель. После этого он должен составить список таких сотрудников и отправить его в территориальный Фонд социального страхования.

«На основании этих данных оформляется электронный больничный лист на весь период самоизоляции. В случае если период самоизоляции для людей 65+ будет продлён, срок больничного продляется автоматически», — пояснили в оперштабе.

Власти отметили, что кузбассовцам в этом случае не нужно лично приходить за больничным в поликлинику.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 сентября
Content e1760ca0 ffcc 11ea 86f8 350239f41b24
Новокузнечане сообщили о взрыве рядом с гипермаркетом
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 сентября
Content 915689a0 0082 11eb a18c f3ddba678c87
В Кемерове горел сетевой универсам (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?