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Новокузнечане сообщили о взрыве рядом с гипермаркетом

26 сентября 2020 в 16:35

По их словам, он был «размером в 6 этажей».

Жители Новокузнецка поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия на улице Транспортной. Как сообщает Газета Кемерова, поздно ночью горожане услышали звук взрыва и увидели огонь. По их словам, инцидент произошёл рядом со строительным гипермаркетом.

«Взрыв был с размером в 6 этажей, про пострадавших неизвестно, ещё как я понял, потушили быстро», — цитирует издание очевидцев.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, минувшей ночью на Транспортной произошёл пожар. Сигнал о происшествии поступил в 2:22 — загорелся частный строительный вагончик. В 2:39 пожар был локализован, в 2:47 потушен. Так как ЧП произошло в ночное время, обошлось без пострадавших.

 

Фото: vk.com/nvkz_online


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