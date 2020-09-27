Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 сентября

Новый антирекорд – заболели 150 человек.

На утро 27 сентября в Кемеровской области ещё у 150 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Новокузнецк — 27, Междуреченск — 20, Кемерово — 17, Анжеро-Судженск — 16, Прокопьевск — 15, Киселёвск — 12, Осинники — 8, Берёзовский — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, по 3 — Белово, Таштагольский район, по 2 — Калтан, Юрга, Беловский район, Новокузнецкий район, Тисульский район, Тяжинский район, Яшкинский район, по 1 — Мыски, Полысаево, Гурьевский район, Мариинский район, Прокопьевский район, Яйский район» , - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Два пациента скончались.

«У женщины 1945 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

В общей сложности в Кузбассе коронавирус зафиксировали у 9533 человек: из них 6912 выздоровели, 103 скончались.