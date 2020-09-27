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В Кемерове горел сетевой универсам (видео)

27 сентября 2020 в 17:01

Специалисты спасли троих человек.

Пожар произошел ночью в одном из продуктовых универсамов на Сарыгина. В помещении загорелось торговое оборудование и бумага.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, к моменту прибытия спасателей в помещении на первом этаже наблюдалось открытое горение — огонь охватил торговое оборудование на площади 10 кв. м.

Люди, находившиеся в помещении, где был очаг пожара, и с этажа выше вышли на свежий воздух. А вот жителям одной из квартир понадобилась помощь пожарных.

«Они не смогли самостоятельно покинуть свою квартиру. Спасатели по лестничным маршам вывели двоих взрослых и ребенка на свежий воздух. В результате пожара люди не пострадали», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

 

Видео: vk.com/6ryk.kemerovo


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