Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 сентября

Умерли жители трех городов.

По данным на утро 28 сентября в Кемеровской области выявили 153 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Новокузнецке.

«Новокузнецк — 40, Кемерово — 22, Белово — 17, по 14 — Киселёвск и Междуреченск, 13 — Ленинск-Кузнецкий, 10 — Анжеро-Судженск, 8 — Осинники, по 3 — Мыски и Прокопьевск, по 2 — Калтан и Полысаево, по 1 — Ижморский район, Кемеровский округ, Ленинск-Кузнецкий округ, Новокузнецкий район, Промышленновский округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

«У женщины 1938 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1948 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 9686 случаев коронавируса: 2655 человека продолжают получать лечение, 6925 выздоровели, 106 скончались.