Из колонии под Кемеровом сбежал осуждённый

Мужчину разыскивают.

Из колонии-поселения № 43, которая находится в кемеровском районе Ягуновский, сбежал осуждённый за кражу Станислав Любавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

Сейчас мужчину 1987 года рождения разыскивают.

«24 сентября 2020 года на рабочем объекте участка колонии-поселения при ИК-43 (г. Кемерово) обнаружено отсутствие Любавина Станислава Сергеевича 1987 г. р., осуждённого по ст. 158 УК РФ. В настоящее время сотрудниками ГУФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с действующим законодательством осуждённые к лишению свободы содержатся в колониях-поселениях без охраны, но под надзором администрации колонии-поселении. В часы от подъёма до отбоя у них есть право свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Кроме того, с разрешения администрации колонии-поселения они могут передвигаться без надзора вне учреждения, но в пределах муниципального образования, где расположена колония-поселение.