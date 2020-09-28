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Опасного дракона обнаружили на детской площадке в Кемерове

28 сентября 2020 в 13:03

Он вполне мог нанести увечья детям.

В Кемерове сотрудники прокуратуры нашли опасные нарушения на детской площадке возле многоквартирного жилого дома в Ленинском районе. Площадка создавала угрозу для детей.

«Здесь была установлена фигура «Дракон». На её хвосте имелась трещина, которая создавала угрозу обрушения конструкции, в части корпуса уже образовались отверстия с металлическими элементами и острыми краями», — сообщили в областной прокуратуре.

Отмечается, что на момент проверки доступ к опасному участку не был ограничен. Это противоречило требованиям жилищного законодательства и создавало угрозу жизни и здоровью детей.

В итоге прокурор внёс руководителю управляющей компании представление и потребовал устранить нарушения. В настоящее время фигуру отремонтировали.


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