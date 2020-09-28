Кузбасс оказался внизу рейтинга ЗОЖ

Показатели региона ухудшились по сравнению с данными прошлого года.

РИА Новости опубликовал рейтинг 2019 года по приверженности населения регионов здоровому образу жизни. Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и министерства спорта.

«Были проанализированы восемь показателей. К ним относятся: доля населения, которая занимается спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков; количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда», - поясняет агентство.

Кузбасс в рейтинге из 85 мест занял 72. При этом в прошлом году показатели региона были немного лучше – Кузбасс занимал 69 место.

А вот лидерами в четвертый раз стали регионы Северного Кавказа и юга России: Дагестан, Чеченская Республика, Адыгея, Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика.

Последние места заняли регионы Дальнего Востока: Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край, Амурская область.