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Кузбассу дополнительно выделят миллиард рублей на развитие шахтёрских городов

28 сентября 2020 в 15:31

Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин.

До конца 2020 года шахтёрские города Кузбасса получат дополнительное финансирование на программы местного развития и поддержку занятости. Как сообщает Сибдепо, согласно подписанному Михаилом Мишустиным документу, Кемеровская область получит 1158080,1 млрд.

«Из них: Анжеро-Судженск — 341 млн, Киселёвск — 275 млн, Прокопьевск — 50 млн, Осинники — 11 млн, Белово – 10 млн. Кемерово получит 10 млн рублей», - пишет портал.

Всего на эти цели для городов России правительство выделит 1,9 млрд рублей, соответственно, больше половины суммы отходит Кузбассу. Трансферы перечислят также Республике Бурятия, Пермскому и Приморскому Краю, а также Ростовской области.

 


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