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Синоптики предсказали холодную зиму в Кузбассе

28 сентября 2020 в 16:20

При этом ожидаются значительные скачки температуры.

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями во всей стране. Так, февраль 2021 года будет значительно холоднее, чем в 2020 году.

«В Кузбассе в декабре прогнозируется температура выше нормы, а вот январь порадует настоящими сибирскими морозами. Февраль будет также холодным, а вот в марте среднемесячная температура в регионе будет выше нормы», - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В октябре еще будет достаточно тепло, а в ноябре температура уже войдет в привычные для региона нормы.


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