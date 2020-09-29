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Сергей Цивилёв озвучил планы по развитию общественного транспорта в Кузбассе

29 сентября 2020 в 09:46

Через семь лет область перейдет на электрический транспорт.

В Кузбассе в рамках стратегии развития общественного транспорта основной упор будет делаться на электротранспорт. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилёв в большом интервью «Интерфаксу».

«Через семь лет мы планируем перейти на электрический общественный транспорт. Точнее, мы понимаем, что одним махом заменить весь общественный транспорт электрическим не удастся, и надеемся, что через семь лет количество газомоторного и электрического транспорта у нас в регионе сравняется, а потом электротранспорт и вовсе вытеснит газомоторный», — отметил глава региона.

По словам Цивилева, уже сейчас для развития такого транспорта создаются все необходимые условия. В частности, он полностью освобождён от налогов. Кроме того, уже сейчас власти требуют, чтобы все заправки, которые сейчас строят, могли заправлять машины не только бензином, дизелем, газом, но и заряжать электричеством.


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