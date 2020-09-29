В Кузбассе приступили к строительству «Города героев»

Объект планируют сдать в 2023 году.

В Шерегеше началось возведение детского лагеря спортивного и развивающего типа «Город героев». Он будет рассчитан на детей от 9 до 16 лет и сможет вместить 390 человек.

«На территории будут располагаться пять летних корпусов на 36 человек каждый, а также палаточный городок на 90 мест. Развлекать детей будет веревочный парк, поле для лазертага и мини-футбола и летний открытый бассейн. Учреждение будет работать во время школьных каникул. В течение лета состоятся 7 смен по 12 суток», - рассказал заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Инвестиции в проект составят более 90 миллионов рублей.

Предприниматели приступают к строительству уже сейчас. До 2022 года запланировано подведение коммуникаций, создание инженерной инфраструктуры, строительство палаточного лагеря и спортивных объектов. Затем начнётся возведение основных корпусов. Сдать объект планируется в 2023 году.