Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 сентября

Число умерших снова выросло.

По данным на утро 29 сентября в Кемеровской области выявили 156 новых случае заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 38, Прокопьевск — 30, Киселёвск — 16, Междуреченск — 14, Ленинск-Кузнецкий — 12, Кемерово — 9, Осинники — 6, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Тяжинский район — 5, Новокузнецкий район — 3, по два заболевших — Полысаево, Кемеровский муниципальный округ и Яйский район, один заболевший — в Прокопьевском районе», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

«У мужчины 1977 года рождения из Мариинска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 9 842 случая коронавируса: 2 726 человек остаются в больницах, 7 009 выздоровели, 107 скончались.