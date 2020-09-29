В Кузбассе силовики сняли с дерева сильно расстроенного мужчину

Он залез туда из-за несчастной любви.

В Калтане росгвардейцы сняли с дерева 26-летнего мужчину. Как сообщает Сибдепо, инцидент произошел 27 сентября на улице Комсомольская. Сигнал о происшествии оперативники получили от прохожих, которые заметили мужчину на дереве.

«Росгвардейцы установили с 26-летним молодым человеком доверительный контакт и убедили его спуститься на безопасное место», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По предварительной информации, мужчина решил совершить такой поступок из-за неразделённой любви.