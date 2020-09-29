В Кузбассе трое приемных детей сбежали из дома

Мальчики уехали на мотоцикле.

В Таштагольском районе из дома пропали трое детей в возрасте от 9 до 16 лет. Пропажу сыновей приёмные родители обнаружили ночью.

«Сигнал о происшествии из посёлка Базанча поступил в 3:25», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Таштагольского района.

Выяснилось, что несовершеннолетние уехали на мотоцикле. Они были найдены 28.09.20 в 15:20 в Шерегеше.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и причины, по которой дети решили сбежать из приемной семьи.