С 1 октября кузбасским автовладельцам придется вновь проходить техосмотр

Заканчивается отсрочка, введенная в связи с пандемией.

1 октября заканчивается отсрочка в прохождении техосмотра, введенная в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Она действовала с 1 марта по 30 сентября 2020 года и разрешала заключать договоры ОСАГО без предъявления диагностической карты. Теперь страховщики вновь начнут требовать у страхователей этот документ. Тем, кто оформил полис в период действия послаблений, до конца октября тоже необходимо будет пройти техосмотр и представить диагностическую карту в свою страховую компанию. Иначе при наступлении страхового случая им могут отказать в выплате.

Также в ГИБДД напомнили, что непрохождение техосмотра является административным правонарушением.

«Для водителей легковых такси, автобусов или грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей и имеющих более восьми мест для сидения (кроме места водителя), предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Для водителей остальных транспортных средств – в размере 500 рублей», - уточняет начальник отдела технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Артем Андрианов.

У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ответственность за выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр, жестче: штраф в размере до 50 тысяч рублей.