В Кузбассе для больных коронавирусом почти не осталось коек

Свободно всего три десятка коек.

По состоянию на 29 сентября в Кемеровской области осталось всего 35 коек в медучреждениях для больных коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

«В соответствии с нормативами, утверждёнными Минздравом России, в Кузбассе было подготовлено 1330 коек, дополнительно в медучреждениях области было развёрнуто ещё 1330 коек для лечения не только больных новой коронавирусной инфекцией, но и пневмонией. С учетом увеличения количества заболевших, в августе-сентябре 2020 года было развёрнуто 87 коек. Таким образом, на 29 сентября общий развёрнутый коечный фонд для больных коронавирусом и пневмонией составляет 2778 коек. По данным Минздрава, на 29 сентября в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 2743 кузбассовца. То есть, свободно всего 35 коек», - пишет портал.

Ежедневно осуществляется выписка пациентов, на освободившиеся койки на лечение кладут пациентов с вновь выявленными заболеваниями. Министерство здравоохранения Кузбасса проводит организационную работу по увеличению коечного фонда.

Как отмечает издание, аналогичная ситуация наблюдается по всей России – по словам представители Министерства здравоохранения РФ, сейчас в России занято уже 90 % коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом.