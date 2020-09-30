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В Кемерово пытались незаконно завезти чёрную икру

30 сентября 2020 в 10:28

Контрабандистов задержали на посту в Слюдянке.

Контрабандисты пытались незаконно завезти чёрную икру из Владивостока в Кемерово. Как рассказали специалисты Россельхознадзора, партию изъяли совместно с ГИБДД.

«Автомобиль остановили на посту в Слюдянке. Эксперты осмотрели машину и выяснили, что в ней было спрятано 13 кг чёрной икры. Продукция содержалась в специальных контейнерах. Маркировки и документов на икру не было», - пояснили в ведомстве.

В настоящий момент водитель большегруза привлечён к административной ответственности.


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