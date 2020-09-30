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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 сентября

30 сентября 2020 в 11:19

Число умерших достигло 110.

По данным на утро 30 сентября в Кемеровской области выявили 162 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 33, Междуреченск — 22, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 17, Анжеро-Судженск — 16, Кемерово — 12, Мыски — 10, Прокопьевск — 7, Киселёвск — 5, по три заболевших — Полысаево, Юрга, Новокузнецкий район, по два — Беловский район, Прокопьевский район, Гурьевский муниципальный округ, Кемеровский муниципальный округ, по одному — Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Чебулинский муниципальный округ, Юргинский муниципальный округ, Яшкинский район», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

За прошедшие сутки в регионе были зарегистрированы ещё три случая смерти пациентов с коронавирусом. Они ранее проживали в Чебулинском и Крапивинском округах, а также в Кемерове.

124 пациента выздоровели.

Таким образом, за весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 10 004 случая коронавируса: 2 761 человек остаётся в больницах, 7 133 выздоровели, 110 скончались.


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