В Новокузнецке мужчина напал на 72-летнюю пенсионерку

Женщина пустила к себе пожить сына подруги.

Вечером в Новокузнецке экипаж Росгвардии получил сигнал о нападении на человека в многоквартирном доме по улице Клименко. На месте выяснилось, что пострадала пенсионерка.

«Хозяйка одной из квартир, 72-летняя женщина, приютила у себя 30-летнего сына подруги. Между квартирантом и хозяйкой произошёл конфликт на бытовой почве: в результате мужчина повалил пенсионерку на пол и избил», - рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы вызвали пострадавшей бригаду медиков, женщину увезли в больницу. Подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полиции.