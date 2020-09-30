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В Новокузнецке мужчина напал на 72-летнюю пенсионерку

30 сентября 2020 в 13:12

Женщина пустила к себе пожить сына подруги.

Вечером в Новокузнецке экипаж Росгвардии получил сигнал о нападении на человека в многоквартирном доме по улице Клименко. На месте выяснилось, что пострадала пенсионерка.

«Хозяйка одной из квартир, 72-летняя женщина, приютила у себя 30-летнего сына подруги. Между квартирантом и хозяйкой произошёл конфликт на бытовой почве: в результате мужчина повалил пенсионерку на пол и избил», - рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы вызвали пострадавшей бригаду медиков, женщину увезли в больницу. Подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полиции.


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