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В Новокузнецке ввели особые часы для покупателей 65+

30 сентября 2020 в 14:10

Акция станет одной из мер профилактики коронавируса.

Власти Новокузнецка сообщили об организации «особых часов» магазинами города для покупателей в возрасте от 65 лет и старше.

В зависимости от торговой сети «особые часы» действуют с 8:00 до 11:00, с 8:00 до 12:00, с 8:00 до 13:00 и с 11:00 до 15:00. Скидки для пенсионеров в это время составляют до 10%.

«В это время действуют скидки, специальные акции, выделенные кассы. Кроме того, некоторые торговые сети, а также аптеки города осуществляют доставку выбранных на сайтах или заказанных по телефону товаров», — сообщили в пресс-службе администрации.

Данная акция станет одной из мер профилактики коронавируса.

Ранее об особых часах для пожилых людей рассказали главы Киселёвска и Анжеро-Судженска. По их словам, ведутся переговоры со всеми торговыми организациями о введении аналогичных акций для покупателей.


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