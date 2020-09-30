Власти Кемерова обязали строителей мыть колёса спецтехники

А также напомнили о штрафах.

Мэр Кемерова рассказал об усилении контроля за чистотой спецтехники. По словам Ильи Середюка, поводом послужили многочисленные жалобы населения.

«В нашем городе идёт активное строительство жилых районов, социально-значимых объектов – десятки стройплощадок. Объезжая город, а также по комментариям и сообщениям в директе вижу, что проблема выноса грязи техникой со строительных площадок на территории общего пользования актуальна», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Как сообщил глава областной столицы, в начале месяца застройщикам была направлена рекомендация оборудовать стройплощадки спецтехникой для мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории строящихся объектов. Многие уже стали ответственнее относиться к проблеме и установили необходимое оборудование, однако работа в этом направлении продолжится.

Также Середюк напомнил, что штраф за грязные колёса устанавливается в статье 12.33 КоАП РФ. Она предусматривает от 5 000 р. до 10 000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей для юридических лиц. Привлечением виновников к ответственности занимается ГИБДД.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk