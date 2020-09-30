Жительница Кузбасса избивала и прижигала сигаретами малолетних дочерей

Теперь она предстанет перед судом.

40-летняя жительница города Топки предстанет перед судом за истязание двух дочерей 5 и 6 лет. Женщина систематически избивала девочек, требуя беспрекословного послушания. По версии следствия, она применяла физическое наказание к детям по любому малозначительному поводу.

«Также в ходе предварительного расследования был установлен факт, что, когда дети пожаловались матери на сыпь на теле, она не стала обращаться к медикам, а прижгла сыпь тлеющей сигаретой», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Кроме того, установлено, что женщина злоупотребляла спиртными напитками, девочки во время таких застолий находились в одном доме со взрослыми, но без их присмотра. Однажды она даже оставила детей в компании малознакомых людей, с которыми выпивала, а сама покинула дом. Поняв, что теперь ответственность за маленьких девочек легла на них, её собутыльники обратились в полицию и сообщили о произошедшем.

Детей изъяли и поместили в социальное учреждение, их мать была задержана. Она сотрудничала со следствием и признала вину. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.