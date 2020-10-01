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В Кемерове в строительном вагончике нашли тело человека

01 октября 2020 в 09:43

Там произошел пожар.

В среду, 30 сентября, произошёл пожар в частном строительном вагончике на улице Лебяжья в Кемерове.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 13:22, спустя 20 минут пожар был ликвидирован. К тушению привлекались семь человек и две единицы техники.

«На месте было обнаружено тело человека», - уточнили в ведомстве.

На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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