В Кемерове в строительном вагончике нашли тело человека

Там произошел пожар.
В среду, 30 сентября, произошёл пожар в частном строительном вагончике на улице Лебяжья в Кемерове.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 13:22, спустя 20 минут пожар был ликвидирован. К тушению привлекались семь человек и две единицы техники.
«На месте было обнаружено тело человека», - уточнили в ведомстве.
На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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