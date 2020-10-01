В Ленинске-Кузнецком девушка заработала на пожизненный срок

Работа наркокурьера оказалась не такой выгодной.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с бойцами специального назначения «Гром» провели спецоперацию по задержанию местной жительницы, которая сбывала «синтетику» на территории Ленинск-Кузнецкого района через специально оборудованные тайники.

«При обыске у 29-летней горожанки нашли синтетический наркотик карфентанил. Масса «улова» составила 65 граммов, что является особо крупным размером. По словам девушки, она в течение года подрабатывала курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков, а вот по данным оперативников, она сама приобретала крупные партии «синтетики», затем фасовала и сбывала их через «закладки», - рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Теперь женщине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. С учетом прежней судимости девушки по аналогичной статье, она вряд ли может рассчитывать на снисхождение суда.

Полиция Кузбасса настоятельно рекомендует жителям Кемеровской области отказываться от поступающих в интернете предложений подработать курьерами по закладке наркотиков, так как анонимность и безнаказанность, которую обещают драгдилеры курьерам, являются мнимыми.

Также кузбассовцы могут сообщить о связанных с наркотиками правонарушениях и преступлениях на горячую линию в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (3842) 58-00-58.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.