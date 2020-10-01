Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 октября

Выросло количество заболевших медиков.

По данным на утро 1 октября в Кемеровской области выявили 167 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 40, Междуреченск — 33, Кемерово — 25, Ленинск-Кузнецкий — 13, Прокопьевск — 12, Белово — 9, Киселёвск — 7, Осинники — 7, Мыски — 4, Беловский район — 4, Новокузнецкий район — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, Кемеровский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Тайга, Яшкинский район, Гурьевский, Крапивинский и Промышленновский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента. Они проживали в Новокузнецке, Киселёвске и Кемерове.

«Скончались три пациента. У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1952 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1972 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

При этом в регионе выросло количество заболевших медработников. Ситуацию в минздраве назвали «напряжённой».

«По последним данным, заболевших уже 527. Из них 498 — те, кто непосредственно оказывает помощь пациентам», — рассказали в ведомстве.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 10 171 случай коронавируса: 2 743 человека остаются в больницах, 7 315 выздоровели, 113 скончались.