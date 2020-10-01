Власти рассказали, перейдут ли школы на дистанционное обучение

А также о закрытии границ региона.

В ходе брифинга, посвящённого актуальной ситуации с коронавирусом в регионе, представители минздрава и Роспотребнадзора прокомментировали возможное возвращение ограничений.

По последним данным, в Кемеровской области не планируется возврат к дистанционному обучению в школах и вузах. По словам начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргариты Новосёловой, в местных учебных заведениях зарегистрированы точечные случаи заболевания COVID-19, рост заболеваемости среди школьников «незначительный».

Замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина добавила, что введение дополнительных каникул для школьников зависит от эпидемиологической ситуации.

Также был затронут вопрос о приостановке межрегионального автобусного сообщения. По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, ограничения, которые действовали летом, были актуальны в контексте сложившейся на тот момент ситуации. Но в настоящее время в них нет необходимости.

«По ежедневному темпу прироста количества заболевших у нас и в соседних регионах значительной разницы нет, мы в равных «весовых категориях» с учётом численности населения. Та мера, которая действовала летом, она была актуальна на том этапе клинического процесса. Сейчас эта мера себя исчерпала», — пояснила Елена Зеленина.

При этом спикеры подчеркнули, что ситуация меняется ежедневно, поэтому долгосрочные прогнозы делать сложно.