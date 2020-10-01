В Кузбассе четверо детей и пять взрослых отравились угарным газом

Об этом рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

30 сентября в Прокопьевске и Новокузнецке произошли ЧП с отравлениями людей угарным газом. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф.

Оба ЧП произошли в частных домах. В Прокопьевске, в доме по улице Огарёва, пострадали пять человек — двое взрослых и трое детей.

«Дети 2018, 2015, 2016 годов рождения в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в отделение токсикологии. У женщины 1994 года рождения и мужчины 1992 года рождения диагностировано состояние лёгкой степени тяжести. Родители детей от госпитализации отказались», — пишет издание.

В тот же день отравились угарным газом жители одного из домов по улице 40 лет Октября в Новокузнецке. На этот раз пострадало четыре человека, в том числе ребёнок 10 лет.

«Взрослые отказались от госпитализации, ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. На месте работали две фельдшерские бригады скорой медицинской помощи», — сообщает портал.