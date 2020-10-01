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Кузбассовцев просят оценить уровень коррупции в регионе

01 октября 2020 в 16:13

Жителей региона просят не бояться и активно проявить гражданскую позицию.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённым указом Президента РФ, в период с 20.09.2020 по 10.11.2020 будет проводиться социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Кузбассе.

Согласно методике проведения социологического исследования, утверждённой Правительством РФ, необходимо опросить 600 граждан – жителей Кемеровской области и 300 субъектов предпринимательской деятельности. Анкетирование будет проводить ООО «А-БИЗНЕС», признанное победителем открытого конкурса в электронной форме, который состоялся 24.08.2020.

Всех граждан, коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей просят принять участие в анкетировании, не бояться интервьюеров и активно выражать свою гражданскую позицию!

Для представителей бизнеса также организовано онлайн-анкетирование.

Результаты опроса позволят выработать и применить необходимые меры по совершенствованию работы по противодействию коррупции в регионе.

 


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