В Прокопьевске поезд насмерть сбил перебегавшего пути мужчину

Горожанин скончался на месте.

Вечером 1 октября в Прокопьевске под колёса поезда попал мужчина. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

«Трое ребят перебегали железнодорожные пути перед поездом. Одному не повезло», — написал очевидец.

Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, погибший — житель Прокопьевска 1985 года рождения. Около 17:10 он переходил пути по пешеходному настилу на запрещающий сигнал.

«Машинист применил экстренное торможение, однако наезда поезда избежать не удалось. В результате горожанин скончался на месте», — сообщили изданию в ведомстве.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

Фото: vk.com/plohie_novosti_18