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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 октября

02 октября 2020 в 11:45

За всё время в регионе скончались 115 человек с коронавирусом.

По данным на утро 2 октября в Кемеровской области выявили 168 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 36, Полысаево — 20, Киселёвск — 19, Междуреченск — 19, Анжеро-Судженск — 18, Кемерово — 12, Белово — 10, Тяжинский район — 7, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 5, Яйский район — 5, Таштагольский район — 4, по два заболевших — Калтан, Осинники, Кемеровский и Топкинский муниципальный округа, по одному — Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Прокопьевский и Тисульский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

«У женщины 1974 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1974 года рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 10 339 случаев коронавируса: 2 841 пациент остаётся под наблюдением медиков, 7 383 выздоровели, 115 скончались.


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