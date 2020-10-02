В Кемерове автоледи на Lexus вылетела на тротуар и протаранила ограждение

По предварительным данным, она не справилась на скорости.

Днём 1 октября в Кемерове автомобиль Lexus протаранил пешеходное ограждение. По информации ГИБДД, авария произошла около 15:00 на улице Юрия Двужильного.

«41-летняя женщина за рулём Lexus не выбрала безопасный скоростной режим, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие — пешеходное ограждение. Никто не пострадал», — сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что в тот момент было мокрое дорожное покрытие. Автомобилистов призывают быть очень осторожными и учитывать дорожные и погодные условия во время движения.

Тем временем, кадры с места ДТП появились в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/auto_42