Новый авиарейс свяжет столицу Кузбасса с Иркутском

Расписание рейсов действует пока до ноября.

С 7 октября запускается новый субсидированный авиарейс Кемерово–Иркутск. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» будет отправляться в рейс раз в неделю, по средам.

Вылет из Кемерова – в 19:20, прибытие в Иркутск – в 23:30 (время в пути – 3 часа 10 минут).

Улететь в обратном направлении можно будет так же в среду, в 17:10, с прибытием в Кемерово в 18:20 (время в пути – 2 часа 10 минут).

Билет на самолет в одном направлении стоит от 3315 рублей (входит ручная кладь 5 кг и багаж до 20 кг). Такая ценовая политика объясняется тем, что маршрут вошел в дополнительный перечень региональных направлений, субсидируемых в 2020 году из федерального бюджета (установлен Постановлением Правительства РФ №1205 от 10 августа).

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, расписание рейсов действует до ноября.

«Мы будем продолжать развивать это направление. Внутренний туризм сейчас, в условиях ограничений, особенно актуален», - прокомментировал пресс-секретарь «ИрАэро» Николай Бессонов.

Он не исключает, что прямой рейс между двумя сибирскими регионами может обеспечить взаимный турпоток, ведь Зимний Байкал – тоже довольно популярное направление у путешественников по России.