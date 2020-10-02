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В Кемерове сгорел крупный автосервис

02 октября 2020 в 15:46

Пожар произошел в Рудничном районе.

Утром 2 октября на улице Антипова загорелся крупный автосервис «Автомакс». По словам жителей окрестных домов, пожар был настолько крупным, что они опасались, что огонь дойдет до жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, на тушении пожара работали семь отделений пожарных и спецтехника.

«В результате пожара обрушилась кровля. Общая площадь пожара – около 600 квадратных метров», - рассказали в ведомстве.

Как отметили очевидцы, совсем недавно в это автоцентре уже был пожар. Что стало причиной возгорания на этот раз, будут выяснять эксперты.

 

Фото: vk.com/incident_42


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