В Кузбассе за год сократилась численность врачей

Также статистики подсчитали уровень удовлетворенности населения от медуслуг.

На конец 2019 года численность врачей всех специальностей в Кемеровской области, кроме зубных, составила 11 652 человека. Это на 240 человек, или на 2%, меньше, чем на конец 2018 года.

«Врачей стало меньше по большинству специальностей, за исключением врачей терапевтического профиля (на 10 человек), хирургического профиля (на 15 человек), оториноларингологов (на 11 человек)», - сообщает Кемеровостат.

По данным выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, в 2019 году удовлетворённость населения Кузбасса оказанной услугой в государственной медицинской организации составила 63,8% в городе и 56,4% в селе; медицинской организации частной формы собственности — 91,5% в городе и 75,8% в селе.