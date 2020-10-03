Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 октября

Установлен новый рекорд, а губернатор прокомментировал ситуацию.

На утро 3 октября в Кемеровской области ещё у 169 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Новокузнецк — 36, Кемерово — 32, Междуреченск — 20, Белово — 18, Анжеро-Судженск — 14, по 10 — Киселёвск и Осинники, Тяжинский МР — 5, Таштагольский МР — 4, Гурьевский МР — 3, по 2 — Краснобродский, Мыски, Беловский МР, Крапивинский МО и Тисульский МР, по 1 — Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Новокузнецкий МР и Яшкинский МР» , - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Три пациента скончались.

«У женщины 1958 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1948 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1992 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с тяжелой сопутствующей патологией», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 10 508 случаев коронавируса: 2 914 человек остаются в больницах, 7 476 выздоровели, 118 скончались.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пояснил, что прирост заболеваемости плановый и у региональной системы здравоохранения было время подготовиться к осеннему всплеску.