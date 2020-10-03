В Кемерове водителя трамвая осудили за смертельное ДТП

Женщина насмерть сбила дорожного рабочего.

Рудничный районный суд города Кемерова вынес приговор 43-летней местной жительнице — водителю трамвая. Женщину осудили за гибель дорожного рабочего.

В апреле 2020 года она наехала на рабочего, который проводил ремонт рельсов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Как установило следствие, водитель вовремя заметила бригады рабочих на путях, но не снизила скорость и не рассчитала тормозной путь, в результате чего произошло ДТП. Кроме того, как выяснилось, информация о ремонтных работах была предоставлена водителям, заступившим на смену, но женщина с ней не ознакомилась», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также женщине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, она должна будет выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей.

Фото: ГУ МВД Кузбасса